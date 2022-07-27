Призер чемпионата Европы по велотреку Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Теги велотрек сборная России ФВСР дисквалификации Максим Пискунов Велоспорт

Российский велогонщик Максим Пискунов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). 

Пискунов признан виновным в нарушении пункта 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении).

Срок дисквалификации спортсмена начинается с 24 июня 2022 года.

Пискунов является серебряным призером чемпионата Европы-2017 по велотреку в гонке на выбывание, а также многократным победителем и призером чемпионатов России.

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