Александр Власов: «Изначальная планка была топ-5 в «Туре». После успехов в сезоне она повысилась до подиума, но ковид меня немного пошатнул»

Российский гонщик Bora-Hansgrohe Александр Власов поделился ожиданиями от выступления на «Тур де Франс».

— В букмекерских конторах ваши шансы выиграть «Тур де Франс» оцениваются как 66 к 1, но вы в первой десятке претендентов.

— Мне все-таки кажется, что два других человека — явные фавориты. Маловероятно, что кто-то выиграет гонку, кроме них. Тем более это мой первый «Тур де Франс». Так что сам на себя я бы не поставил.

Но на подиум мог бы! Моя изначальная планка была топ-5. После побед и успехов в сезоне она повысилась до подиума. Но ковид меня немного пошатнул, так что снова снижу ее до топ-5.

— Если включить эксперта — можете рассказать, чего от вас ждать по дистанции, в чем ваше главное преимущество? Сразу ли ждать прорывов? Чтоб впервые включившие гонку люди сразу не выключили.

— «Тур де Франс» — трехнедельная гонка. Логически понятно, 21 гоночный день — это очень много, и те, кто едет на «генерал», не едут на износ. Фавориты чаще первую неделю стараются сэкономиться по максимуму. Тем более что, как правило, первые этапы — равнинные, скучные, редко кто высовывается и тратит силы, все понимают, что ехать еще много.

Но легко в этом году не получится, гонка стартует в Дании, и, как мне сказали, там сильные ветра. А ветер — это плохо для велосипедиста. Больше стресса в группе, все пытаются спрятаться, может просто сдувать людей, кто отстает и плохо сидит за всеми. Также в начале нас ждет брусчатка, тоже не очень комфортно. В общем, первую неделю будет много стресса.

Я постараюсь сэкономиться до первых горных этапов, первые дней 10. Мое преимущество — горы, там уже будет возможность отыграть много времени, – сказал Власов.