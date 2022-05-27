Велогонщица-трансгендер Бриджес: «Мы как боксерская груша для популистских движений. У меня нет никакого преимущества над конкурентами, и тому есть подтверждения»

Британская велогонщица-трансгендер Эмили Бриджес считает, что у нее нет преимущества над соперницами в женских соревнованиях.

«Сейчас мы как боксерская груша для популистских движений. И на данный момент мы сталкиваемся с культурной войной.

Нужно, чтобы звучало больше позитивных голосов, а просвещение стало масштабнее. Люди строят мнения, не располагая всей информацией. Чем больше исследований будет проводиться, тем больше появится конкретных доказательств.

Спорт представляет собой миниатюру социума, поэтому патриархальный строй, действующий в остальной части общества, укрепляется и в спорте», – рассказала Бриджес в интервью журналу DIVA.

В течение последнего года спортсменка проходила гормональную терапию, однако в марте Международный союз велосипедистов (UCI) не допустил ее к участию в женском чемпионате Великобритании.

«Все начиналось со слов: «Ой, она будет участвовать в гонках и победит Лору Кенни (пятикратную олимпийскую чемпионку по велоспорту – Sports.ru). Не знаю, откуда такое мнение. Я не была настолько хороша. Будто они априори считали, что я смогу обогнать многократную олимпийскую чемпионку лишь потому, что я трансгендер.

Об участии транс-женщин в спорте проводятся исследования. Я являюсь частью одного из них и наблюдаю огромное падение результатов (после гормональной терапии – Sports.ru). У меня нет никакого преимущества над конкурентами, и тому есть подтверждения», – отметила Бриджес.

«Участвовать в гонках как мужчина, когда им не являешься – странно». Зак Бриджес бил рекорды, а потом превратился в Эмили – соперницы не рады