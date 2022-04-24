Власов перед стартом однодневки «Льеж-Бастонь-Льеж»: «Гранд-туры интереснее, но если есть время и ложится хорошо в календарь – «классики» езжу с радостью»

Российский велогонщик Александр Власов поделился ожиданиями от участия в классической однодневке «Льеж-Бастонь-Льеж» в Бельгии.

– До этого сезона я и в Бельгии до этого ни разу не был. Не знаю, как так вышло. Просто никогда не принимал участие в бельгийских гонках. Обычно в это время ездил «Тур Альп» каждый год.

– Понятно, что в Италии, Франции, Испании антуража хватает, но Бельгия – это же велострана № 1!

– Да. Ездили на тренировки по трассе «Льеж-Бастонь-Льеж», и за полтора дня до старта там уже народ стоит с флагами. Группы болельщиков у отеля дежурят. Сейчас все, в принципе, как и до начала пандемии. Люди и к отелю приходят, и на этапах много людей вдоль трассы стоит.

– «Флеш Валлонь» по ощущениям сложнее, чем вы думали? Интенсивнее?

– Я бы сказал, она ожидаемо тяжелая. Хоть и нет больших подъемов, но и длинных участков прямых нет – вправо, влево, вверх, вниз и к финальному подъему приехали готовенькие. Этот подъем был хоть и короткий, но по ощущениям – длиной в бесконечность.

– К «классикам» вообще тянет? Уже были в призах и на «Ломбардии», и на «Флеш Валлони». Или в душе вы все же больше «генеральщик»?

– Гранд-туры для меня все же интереснее, но если есть время и ложится хорошо в календарь – «классики» езжу с радостью. Здесь важно собраться, и тут ведь не будет шанса все исправить, как оно может быть на Гранд-туре.

– Уже было несколько подиумов на самых крутых гонках. В вопросах на пресс-подходах уже звучит тоненький намек «не пора бы выиграть».

– Хочется выиграть, потому что уже много раз был близко, – отметил Власов.

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