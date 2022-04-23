24 апреля пройдет классическая однодневная гонка «Льеж-Бастонь-Льеж». Гонщики преодолеют дистанцию в 257 км с 10 подъемами.
Льеж-Бастонь-Льеж
Льеж – Льеж, Бельгия
257,2 км
Начало – 10:10 по московскому времени.
Участники
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team)
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl Team)
Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
Энрик Мас (Испания, Movistar)
Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)
Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)