«Льеж-Бастонь-Льеж». Гонщики преодолеют дистанцию в 257 км с 10 подъемами

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24 апреля пройдет классическая однодневная гонка «Льеж-Бастонь-Льеж». Гонщики преодолеют дистанцию в 257 км с 10 подъемами. 

Льеж-Бастонь-Льеж

Льеж – Льеж, Бельгия

257,2 км

Профиль/Карта

Начало – 10:10 по московскому времени. 

Участники 

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious)

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