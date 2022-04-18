«Тур Альп». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами

19 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Альп». Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами.
«Тур Альп»
2-й этап
Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца – Лана, Италия
154,1 км
Начало – 12:25 по московскому времени.
Общий зачет (после первого этапа)
1. Жоффре Бушар (Франция, AG2R Citroën) – 4.12,22
2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,09
3. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,11
4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 0,15
5. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – то же время
6. Натнаэль Тесфацион (Эритрея, Drone Hopper – Androni Giocattoli)
7. Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers)
8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
9. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)
10. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Education-EasyPost)