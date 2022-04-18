«Тур Альп». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Тур Альп (бывшая Джиро Дель Трентино) Ричи Порт Ромен Барде Павел Сиваков Пейо Бильбао Винченцо Альбанезе Хонатан Кайседо Майкл Сторер Жоффре Бушар Велоспорт

19 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Альп». Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами. 

«Тур Альп»

2-й этап

Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца – Лана, Италия

154,1 км

Начало – 12:25 по московскому времени. 

Профиль/Карта

Общий зачет (после первого этапа)

1. Жоффре Бушар (Франция, AG2R Citroën) – 4.12,22

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,09

3. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,11

4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 0,15

5. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – то же время

6. Натнаэль Тесфацион (Эритрея, Drone Hopper – Androni Giocattoli)

7. Ричи Порт (Австралия,  INEOS Grenadiers)

8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

9. Майкл Сторер (Австралия, Groupama – FDJ)

10. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Education-EasyPost)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные