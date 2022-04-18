«Тур Альп». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами

19 апреля пройдет второй этап веломногодневки «Тур Альп». Гонщики проедут маршрут длиной в 154 км с двумя категорийными подъемами.

«Тур Альп»

2-й этап

Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца – Лана, Италия

154,1 км

Начало – 12:25 по московскому времени.

Профиль/Карта

Общий зачет (после первого этапа)

1. Жоффре Бушар (Франция, AG2R Citroën) – 4.12,22

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – ) – 0,09

3. (Франция, DSM) – 0,11

4. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa) – 0,15

5. Феликс Галл (Австрия, AG2R Citroën) – то же время

6. Натнаэль Тесфацион (Эритрея, Drone Hopper – Androni Giocattoli)

7. (Австралия, INEOS Grenadiers)

8. (Франция, )

9. Майкл Сторер (Австралия, – FDJ)

10. Хонатан Кайседо (Эквадор, EF Education-EasyPost)