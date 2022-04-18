«Тур Альп». 1-й этап. Гонщики проедут 160,9 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

18 апреля пройдет первый этап многодневки «Тур Альп». Гонщики проедут 160,9 км по маршруту с двумя категорийными вершинами.
«Тур Альп»
1-й этап
Клес – Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца, Италия
160,9 км
Начало – 12.20 по московскому времени.
Фавориты
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)
Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
Ричи Порт (Австралия, INEOS Grenadiers)
Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)
Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education-EasyPost)
Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
Джакомо Ниццоло (Италия, Israel – Premier Tech)
Кристофер Фрум (Великобритания, Israel – Premier Tech)