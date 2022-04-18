«Тур Альп». 1-й этап. Гонщики проедут 160,9 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

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18 апреля пройдет первый этап многодневки «Тур Альп». Гонщики проедут 160,9 км по маршруту с двумя категорийными вершинами.

«Тур Альп»

1-й этап

Клес – Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца, Италия

160,9 км

Профиль/Карта

Начало – 12.20 по московскому времени.

Фавориты

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)

Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

Ричи Порт (Австралия,  INEOS Grenadiers)

Хью Карти (Великобритания, EF Education-EasyPost)

Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education-EasyPost)

Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

Джакомо Ниццоло (Италия, Israel – Premier Tech)

Кристофер Фрум (Великобритания, Israel – Premier Tech)

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