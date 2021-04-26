«Джиро д’Италия». 5-й этап. Пелотон проедет 177 км по равнинному маршруту

Сегодня проходит 5-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2021». Гонщики проедут 177 км по равнинному маршруту.
«Джиро д’Италия»
5-й этап
Модена – Каттолика
177 км
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Алессандро де Марки (Италия, Israel Start-Up Nation) – 13.50,44
2. Джо Домбровски (США, UAE-Team Emirates) – 0,22
3. Луис Верваке (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,42
4. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,48
5. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 1,00
6. Николя Эде (Франция, Cofidis, Solutions Crеdits) – 1,15
7. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,24
8. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 1,28
9. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 1,37
10. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,38
11. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 1,39
12. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Victorious) – 1,43...
16. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,49
17. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 1,51...
22. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) – 2,08...
24. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 2,12
25. Винченцо Нибали (Италия, Trek-Segafredo) – 2,15...
31. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 2,42
32. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 2,52...
34. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo – Visma) – 3,10