«Джиро д’Италия». 5-й этап. Пелотон проедет 177 км по равнинному маршруту

Сегодня проходит 5-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2021». Гонщики проедут 177 км по равнинному маршруту.

«Джиро д’Италия»

5-й этап

Модена – Каттолика

177 км

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Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Алессандро де Марки (Италия, Israel Start-Up Nation) – 13.50,44

2. Джо Домбровски (США, UAE-Team Emirates) – 0,22

3. Луис Верваке (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,42

4. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,48

5. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 1,00

6. Николя Эде (Франция, Cofidis, Solutions Crеdits) – 1,15

7. (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,24

8. (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 1,28

9. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 1,37

10. (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,38

11. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 1,39

12. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Victorious) – 1,43...

16. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,49

17. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 1,51...

22. (Россия, Ineos Grenadiers) – 2,08...

24. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 2,12

25. (Италия, Trek-Segafredo) – 2,15...

31. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 2,42

32. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 2,52...

34. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo – Visma) – 3,10

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2021»