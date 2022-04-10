Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной в 254 км с общим набором высоты 3500 м

Теги велошоссе результаты Филипп Жильбер Amstel Gold Race Майкл Мэттьюс Уоррен Баргиль Маттео Трентин Матей Мохорич Штефан Кюнг Джек Хейг Бенуа Коснефрой Кристоф Лапорт Матье ван дер Пул Марк Хирши Велоспорт

10 апреля в Нидерландах пройдет классическая однодневная велогонка Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной в 254 км с общим набором высоты 3500 м.

Amstel Gold Race

Маастрихт – Валкенбург, Нидерланды

254,1 км

Профиль/Карта

Начало – 11:20 по московскому времени. 

Участники 

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)

Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)

Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco)

Бенуа Коснефрой (Франция, AG2R Citroën)

Маттео Трентин (Италия, UAE Team Emirates)

Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)

Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates)

Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic)

Филипп Жильбер (Франция, Lotto Soudal)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные