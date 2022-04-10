10 апреля в Нидерландах пройдет классическая однодневная велогонка Amstel Gold Race. Гонщики проедут маршрут длиной в 254 км с общим набором высоты 3500 м.
Amstel Gold Race
Маастрихт – Валкенбург, Нидерланды
254,1 км
Начало – 11:20 по московскому времени.
Участники
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)
Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)
Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange – Jayco)
Бенуа Коснефрой (Франция, AG2R Citroën)
Маттео Трентин (Италия, UAE Team Emirates)
Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious)
Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates)
Уоррен Баргиль (Франция, Arkéa Samsic)
Филипп Жильбер (Франция, Lotto Soudal)