19 марта пройдет однодневная велогонка «Милан – Сан-Ремо». Гонщики преодолеют 293 км по равнинному маршруту.
«Милан – Сан-Ремо»
Италия
293 км
Начало – 11:50 по московскому времени
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Яспер Филипсен (Бельгия, lpecin-Fenix)
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Джакомо Ниццоло (Италия, Israel – Premier Tech)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step)
Петер Саган (Словакия, TotalEnergies)
Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange)
Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)