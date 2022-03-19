«Милан – Сан-Ремо». Гонщики преодолеют 293 км по равнинному маршруту

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19 марта пройдет однодневная велогонка «Милан – Сан-Ремо». Гонщики преодолеют 293 км по равнинному маршруту.

«Милан – Сан-Ремо»

Италия

293 км

Профиль/Карта

Начало – 11:50 по московскому времени

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Яспер Филипсен (Бельгия, lpecin-Fenix)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Джакомо Ниццоло (Италия, Israel – Premier Tech)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)

Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step)

Петер Саган (Словакия, TotalEnergies)

Майкл Мэттьюс (Австралия, BikeExchange)

Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma)

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