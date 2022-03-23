«Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя подъемами первой категории

Теги велошоссе результаты Вуэльта Каталонии Стивен Крейсвик Ваут Пулс Найро Кинтана Бен Херманс Bahrain Victorious Джулио Чикконе Гийом Мартен Серхио Игита Жоау Алмейда Велоспорт

24 марта пройдет четвертый этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3400 м и прохождением трех подъемов первой категории.

«Вуэльта Каталонии»

4-й этап

Сео-де-Уржель – Бой Тауль, Испания

166,7 км

Профиль/Карта 

Начало – 14:45 по московскому времени. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 12.44,20

2. Хуан Аюсо Пескера (Испания, UAE Team Emirates) – 0,10

3. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,12

4. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,16

5. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – то же время

6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)

7. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain – Victorious) 

8. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)

9. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

10. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,19

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные