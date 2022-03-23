«Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя подъемами первой категории

24 марта пройдет четвертый этап многодневки . Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3400 м и прохождением трех подъемов первой категории.

«Вуэльта Каталонии»

4-й этап

Сео-де-Уржель – Бой Тауль, Испания

166,7 км

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Начало – 14:45 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. ’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 12.44,20

2. Хуан Аюсо Пескера (Испания, ) – 0,10

3. (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,12

4. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,16

5. Джулио Чикконе (Италия, – Segafredo) – то же время

6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)

7. (Нидерланды, – Victorious)

8. Гийом Мартен (Франция, )

9. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

10. (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,19