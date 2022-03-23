«Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя подъемами первой категории

24 марта пройдет четвертый этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3400 м и прохождением трех подъемов первой категории.
«Вуэльта Каталонии»
4-й этап
Сео-де-Уржель – Бой Тауль, Испания
166,7 км
Начало – 14:45 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 12.44,20
2. Хуан Аюсо Пескера (Испания, UAE Team Emirates) – 0,10
3. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,12
4. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,16
5. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – то же время
6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)
7. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain – Victorious)
8. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
9. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)
10. Стивен Крейсвик (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 0,19