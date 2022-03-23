«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м

23 марта пройдет третий этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м.
«Вуэльта Каталонии»
3-й этап
Перпиньян – Ла Молина, Испания
161,1 км
Начало – 14:50 по московскому времени.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Йонас Иверсби Хвидеберг (Норвегия, DSM) – 8.31,28
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange – Jayco) – 0,01
3. Уго Хофстеттер (Франция, Arkéa Samsic) – 0,07
4. Маттиас Скьельмозе Йенсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,11
5. Хуан Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) – то же время
6. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo)
7. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)
8. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)
9. Ян Бакелантс (Бельгия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)
10. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)