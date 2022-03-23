«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м

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23 марта пройдет третий этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м. 

«Вуэльта Каталонии»

3-й этап

Перпиньян – Ла Молина, Испания

161,1 км

Профиль/Карта

Начало – 14:50 по московскому времени. 

Общий зачет (после второго этапа)

1. Йонас Иверсби Хвидеберг (Норвегия, DSM) – 8.31,28

2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange – Jayco) – 0,01

3. Уго Хофстеттер (Франция, Arkéa Samsic) – 0,07

4. Маттиас Скьельмозе Йенсен (Дания, Trek – Segafredo) – 0,11

5. Хуан Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) – то же время

6. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo)

7. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия)

8. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)

9. Ян Бакелантс (Бельгия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)

10. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

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