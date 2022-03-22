«Вуэльта Каталонии». 2-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной в 202,4 км с тремя категорийными вершинами

22 марта в Испании пройдет второй этап многодневки «Вуэльта Каталонии».
«Вуэльта Каталонии»
2-й этап
Ла-Эскала – Перпиньян, Испания
202,4 км
Начало – 14:10 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange – Jayco) – 3.47,01
2. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,04
3. Йонас Иверсби Хвидеберг (Норвегия, DSM)
4. Квентин Пачер (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06
5. Андреа Баджоли (Италия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 0,10
6. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)
7. Маттиас Скельмосе Йенсен (Дания, Trek – Segafredo)
8. Саймон Кларк (Австралия, Israel – Premier Tech)
9. Эдвард Прадес (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)
10. Уго Хофстеттер (Франция, Arkéa Samsic)