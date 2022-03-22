«Вуэльта Каталонии». 2-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной в 202,4 км с тремя категорийными вершинами

Теги велошоссе результаты Вуэльта Каталонии Майкл Мэттьюс Саймон Кларк Сонни Кольбрелли Эдвард Прадес Серхио Игита Велоспорт

22 марта в Испании пройдет второй этап многодневки «Вуэльта Каталонии». 

«Вуэльта Каталонии»

2-й этап 

Ла-Эскала – Перпиньян, Испания

202,4 км

Профиль/Карта

Начало – 14:10 по московскому времени. 

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Майкл Мэттьюс (Австралия, Team BikeExchange – Jayco) – 3.47,01

2. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,04

3. Йонас Иверсби Хвидеберг (Норвегия, DSM)

4. Квентин Пачер (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06

5. Андреа Баджоли (Италия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 0,10

6. Серхио Игита (Колумбия, BORA – hansgrohe)

7. Маттиас Скельмосе Йенсен (Дания, Trek – Segafredo)

8. Саймон Кларк (Австралия, Israel – Premier Tech)

9. Эдвард Прадес (Испания, Caja Rural – Seguros RGA)

10. Уго Хофстеттер (Франция, Arkéa Samsic)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные