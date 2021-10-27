«У трансгендеров и болельщики будут свои, трансгендерные. Вот пусть организуют себе свою Олимпиаду». Врач сборной России по велоспорту о политике МОК

Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам трансгендерных спортсменов.

«Борьба с дискриминацией трансгендеров породит еще большую дискриминацию нормальных людей. Я не знаю, куда они идут с этой декларацией, но все равно все будут обижены: женщины будут обижены на бывших мужиков, мужики будут обижены на бывших женщин, которые выиграли у них.

Болельщики будут плеваться. Поэтому у трансгендеров и болельщики будут свои, трансгендерные. Вот пусть они организуют себе свою Олимпиаду. И будут те же болельщики, которым нравятся эти спортсмены. И все. И все будет нормально», – сказал Яблуновский.

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