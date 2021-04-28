«Джиро д’Италия». 6-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с финишем в подъем второй категории

13 мая пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут среднегорный маршрут с финишем в подъем второй категории.
«Джиро д’Италия»
6-й этап
Пещеры Фразасси – Асколи-Пичено
160 км
Начало – 13:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт».
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Алессандро де Марки (Италия, Israel Start-Up Nation) – 17.57,45
2. Луис Верваке (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,42
3. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,48
4. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 1,00
5. Николя Эде (Франция, Cofidis, Solutions Crеdits) – 1,15
6. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,24
7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 1,28
8. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 1,37
9. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,38
10. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 1,39
11. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,43
12. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,44
13. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 1,47
14. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,49
15. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 1,51...
17. Ромен Барде (Франция, DSM) – 2,03...
21. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 2,12...