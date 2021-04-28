«Джиро д’Италия». 6-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с финишем в подъем второй категории

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13 мая пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут среднегорный маршрут с финишем в подъем второй категории. 

«Джиро д’Италия»

6-й этап

Пещеры Фразасси – Асколи-Пичено

160 км

Профиль/Карта

Начало – 13:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт». 

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Алессандро де Марки (Италия, Israel Start-Up Nation) – 17.57,45

2. Луис Верваке (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,42

3. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,48

4. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 1,00

5. Николя Эде (Франция, Cofidis, Solutions Crеdits) – 1,15

6. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,24

7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 1,28

8. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 1,37

9. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,38

10. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 1,39

11. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,43

12. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,44

13. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 1,47

14. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,49

15. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 1,51...

17. Ромен Барде (Франция, DSM) – 2,03...

21. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 2,12...

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2021»

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