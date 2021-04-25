«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут 187 км по холмистому маршруту с тремя категорийными вершинами

11 мая пройдет 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2021». Гонщики проедут 187 км по холмистому маршруту с тремя категорийными вершинами.
«Джиро д’Италия»
4-й этап
Пьяченца – Сестола
187 км
Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 1.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Филиппо Ганна (Италия, Ineos Grenadiers) – 8.51,26
2. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,16
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,20
4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step)
5. Реми Каванья (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,21
6. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 0,26
7. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,27
8. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 0,29
9. Хонатан Кастровьехо (Испания, Ineos Grenadiers) – 0,30
10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – 0,32...
17. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Victorious) – 0,35...
21. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) – 0,37...
24. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,40
25. Хью Карти (Великобритания, EF Education First) – 0,41
26. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious)
27. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange)...
29. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step)
30. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 0,42...
36. Винченцо Нибали (Италия, Trek-Segafredo) – 0,44
37. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo – Visma)...