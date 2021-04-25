«Джиро д’Италия». 4-й этап. Гонщики проедут 187 км по холмистому маршруту с тремя категорийными вершинами

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Петер Саган Хонатан Кастровьехо Диего Улисси Дамиано Карузо Саймон Йейтс Павел Сиваков Александр Власов Пейо Бильбао Джордж Беннетт Хью Карти Джанни Москон Фаусто Маснада Филиппо Ганна Иган Арли Берналь Альберто Беттьоль Реми Каванья Ремко Эвенепул Жоау Алмейда Тобиас Фосс Велоспорт

11 мая пройдет 4-й этап  веломногодневки «Джиро д’Италия-2021». Гонщики проедут 187 км по холмистому маршруту с тремя категорийными вершинами. 

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Пьяченца – Сестола

187 км

Профиль/Карта

Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurosport 1. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Филиппо Ганна (Италия, Ineos Grenadiers) – 8.51,26

2. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 0,16

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,20

4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) 

5. Реми Каванья (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,21

6. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 0,26

7. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,27

8. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – Nippo) – 0,29

9. Хонатан Кастровьехо (Испания,  Ineos Grenadiers) – 0,30

10. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates) – 0,32...

17. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Victorious) – 0,35...

21. Павел Сиваков (Россия, Ineos Grenadiers) – 0,37...

24. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 0,40

25. Хью Карти (Великобритания, EF Education First) – 0,41

26. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious)

27. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange)...

29. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step)

30. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 0,42...

36. Винченцо Нибали (Италия, Trek-Segafredo) – 0,44

37. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, Jumbo – Visma)...

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2021»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья