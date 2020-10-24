Нападающий французского клуба «Шамони», ранее выступавший за СКА и «Автомобилист», Андрей Рычагов прокомментировал высказывание чемпиона в легком весе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

В первом посте Хабиб оскорбил политика, написав: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари». Во втором посте Нурмагомедов среди прочего написал следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

«Я считаю, что на человеке, на которого равняются миллионы, и который прошел такой длинный и трудный спортивный путь, лежит огромнейшая ответственность за все, что он говорит или делает.

Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях и действиях. Особенно, когда речь идет о словах, которые могут привести к насилию или чему-то подобному. На мой взгляд, это неправильно.

На ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В том числе со стороны людей, которые потеряли своих близких. За что? Только потому, что человек решил, что так будет правильно и его религия это поощряет? Для меня это дико!» – сказал Рычагов.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

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