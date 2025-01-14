Дмитрий Свищев: «Хотим встретиться с руководством Международной федерации керлинга, чтобы найти точки соприкосновения по вопросу допуска наших спортсменов»

Свищев высказался о продлении отстранения российских керлингистов.

Международная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов до конца сезона.

«К сожалению, другого варианта сейчас не предвидели. В командных видах спорта федерации действуют по рекомендациям МОК.

В ближайшее время мы планируем встречу с руководством международной федерации, потому что сейчас решение о продлении отстранения было принято на автомате.

Мы хотим в ближайшее время встретиться с руководством Международной федерации керлинга, чтобы сблизить наши позиции, посмотреть друг другу в глаза и найти точки соприкосновения по вопросу допуска наших спортсменов», — сказал президент Федерации керлинга (ФКР) России Дмитрий Свищев.