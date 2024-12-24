Дмитрий Свищев: «Надеюсь, что в 2025 году задачи по восстановлению ОКР и возвращению наших спортсменов на международную арену будутрешены»

Свищев надеется на возвращение россиян на международную арену в следующем году.

«Я очень надеюсь, что в 2025 году задачи, которые были поставлены министром спорта России Михаилом Дегтяревым будут решены. А именно восстановление в членстве ОКР и возвращение наших спортсменов на международную арену.

Может быть, это не будет так быстро, но это должно быть», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.