Дмитрий Свищев: «Надеюсь, что в 2025 году задачи по восстановлению ОКР и возвращению наших спортсменов на международную арену будутрешены»
Свищев надеется на возвращение россиян на международную арену в следующем году.
«Я очень надеюсь, что в 2025 году задачи, которые были поставлены министром спорта России Михаилом Дегтяревым будут решены. А именно восстановление в членстве ОКР и возвращение наших спортсменов на международную арену.
Может быть, это не будет так быстро, но это должно быть», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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