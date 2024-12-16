В Госдуму внесли проект об избрании Дмитрия Свищева первым зампредом комитета Госдумы по спорту
Свищев объяснил постановление об избрании его зампредом комитета Госдумы по спорту.
В Госдуму был внесен проект постановления об избрании Дмитрия Свищева на должность первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту.
В сентябре главой комитета стал экс-министр спорта Олег Матыцин, на этом посту он сменил Свищева.
— Я не выходил из комитета по спорту. Раньше комитет был под руководством ЛДПР, сейчас его передали «Единой России», изменился его председатель. Я, как представитель ЛДПР, просто буду там первым зампредседателя.
— Организационный момент?
— Да, можно сказать и так. Когда Олег Васильевич Матыцин стал председателем комитета, он перешел под ведомство «Единой России», — сказал Свищев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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