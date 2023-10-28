Дмитрий Свищев: «Мы уже начали выпуск камней для керлинга, проходит тестирование. Наши камни выйдут и на мировой рынок»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что изготовленные в России камни для игры в керлинг будут продаваться на мировом рынке.

Камни будут производить в Карелии.

«Мы уже начали выпуск камней, сейчас проходит их тестирование. У нас отличный гранит, из которого, убежден, будут произведены лучшие камни для керлинга.

По характеристикам наш гранит ничем не уступает шотландскому. Также наши камни выйдут и на мировой рынок, составят конкуренцию», – заявил Свищев.

«Мы уже конкурируем в производстве оборудования и инвентаря в хоккее, спортивной гимнастике, легкой атлетике, сноуборде. Основным заказчиком и драйвером развития должна стать национальная федерация.

Мы научились делать уличные тренажеры, тренажеры для спортивных залов, оборудование для спортивной и художественной гимнастики.

Это говорит о том, что заказчики – федерации, клубы, сборные, детские спортивные школы – не дают расслабляться нашим министерствам. Спортсмены требуют, значит, это необходимо обеспечить», – цитирует ТАСС.