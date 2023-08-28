Брызгалова о подготовке к ОИ-2018 с Крушельницким: «Знали, что в сборной конкурентоспособные ребята и расслабляться нельзя. Мы хреначили как проклятые»

Керлингистка эмоционально рассказала о подготовке к ОИ-2018 с Крушельницким.

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Анастасия Брызгалова выступала в микст-дуэте с Александром Крушельницким. Они завоевали бронзу, но лишились медали после дисквалификации Крушельницкого, в чьей допинг-пробе нашли мельдоний.

«Я практически не поднимала эту тему в блоге, потому что это тяжелый жизненный период, но так или иначе это часть моей жизни (как говорится «из песни слов не выкинешь») и, наверное, пришло время об этом рассказать.

Начну с предыстории… Когда в 2016 году мы выиграли чемпионат мира (в составе с Александром Крушельницким – Sports.ru) неожиданно для всех, а особенно для самих себя, мы понимали что у нас есть большой шанс попасть на Олимпиаду, квота для России была практически гарантирована. Для России, но не обязательно для нашей команды! Впереди было еще два сезона, и в любой момент все могло измениться.

Мы всегда знали, что у нас есть конкурентоспособные ребята в сборной и расслабляться нельзя ни на минуту. Мы хреначили как проклятые в прямом смысле слова, старались выиграть все, что только было можно. Жадные до побед, амбициозные, эмоциональные!

Иногда даже страшно вспоминать как мы хотели быть лучшей командой. Наш тренер вел статистику – 83% побед за сезон. Для игрового вида спорта это очень внушительная цифра, мы были первой командой в мировом рейтинге.

Но все решает исполком, за ним последнее слово... Кто поедет на Олимпиаду? Будет ли проводиться отбор?» – написала Брызгалова в инстаграме, анонсировав продолжение в следующей публикации.

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