Брызгалова о дисквалификации Крушельницкого за допинг: «Для Саши очень тяжело дались эти годы. Рождение дочери вытащило его из депрессии»

Теги сборная России жен сборная России допинг Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова Керлинг

Анастасия Брызгалова рассказала, как Александр Крушельницкий перенес отстранение за допинг.

В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 

– Как вы и сам Саша психологически перенесли четыре года его дисквалификации?

– Для Саши очень тяжело дались эти годы. Я-то все-таки могла заниматься деятельностью. Я и с женской командой поиграла, и тренировать начала. А Саше было сложно, потому чтобы была куча ограничений из-за дисквалификации – туда нельзя, то нельзя.

Наверное, очень сильно помогло рождение ребенка. Столько положительных эмоций, такая большая радость, новая жизнь. Рождение дочери вытащило Сашу из депрессии. Было все очень плохо, и со здоровьем были проблемы у него, аллергии начались. Он очень сильно стрессанул из-за всей этой ситуации, что сказалось на здоровье.

– А дни до окончания дисквалификации считали? В календаре не помечали тот день?

– Нет, не считали. У нас появилась маленькая Вика, и все свободное время нам хотелось хотя бы поспать.

– Насколько непросто было финансово эти четыре года, пока муж не мог выступать?

– Хорошо, что я зарабатывала, и у него были предложения по работе, те же корпоративные мероприятия. Он неплохо зарабатывал в это время, у него появилась и любительская секция, с которыми мы до сих пор работаем. Сейчас Саша больше в разъездах, и с этой секцией больше работаю я. Конечно, вместе с олимпийской медалью мы много потеряли в финансах, но мы не бедствовали, к счастью.

– Каково было наблюдать, когда любимый человек остался без любимого дела?

– Сложно. Я бы проще пережила эту ситуацию. Для Саши спорт – самое главное. Он всю жизнь занимался спортом, это та сфера, где он должен быть. Я не представляю его ни на какой другой работе, что он в офис ходит в галстучке. Это вообще не про Сашу. Я вот могу приспособиться к любой деятельности. Здесь нет работы, пойду в другое место. А для Саши спорт – это то, чем он должен заниматься. Когда его лишили этого, человек просто потерялся.

– Осталась ли у вас обида на ситуацию и тех людей, кто принимал решение по дисквалификации мужа? Что аж четыре года дали за безобидный мельдоний и малейшее его содержание в пробе.

– А что тут обижаться, все было понятно. Мы понимали, что, скорее всего, все идет к такому наказанию. Нас просто подставили для того, чтобы дисквалифицировать и дисквалифицировать по максимуму. Мы изначально понимали, что нам не скажут: «Ну, ладно, первый раз попался, дадим маленький срок, не будем так жестоки к тебе». Мы приняли то, что было, – сказала керлингистка.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Новая рубрика на спортсе "Допингисты - они тоже люди"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий