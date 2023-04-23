Брызгалова о продолжении карьеры: «Я еще не знаю. Раньше думала, что больше никогда сыграю, но в итоге приехала на турнир в Дудинке»

Керлингистка Анастасия Брызгалова ответила на вопрос о возможном продолжении карьры.

Сегодня Брызгалова и начали выступление на турнире Nornickel Curling Cup в Дудинке.

«Я еще не знаю. Я же раньше думала, что больше никогда сыграю, но в итоге, как видите, приехала сюда. У Саши партнерша по микст-даблу закончила спортивную карьеру, а место в высшей лиге есть. И если никто больше не найдется, то кто знает?» – сказала Брызгалова.

Спортсменка отметила, что готова продолжать карьеру только при условии, что ей не придется по несколько недель проводить на сборах в случае попадания в состав сборной России, поскольку для нее приоритетом является забота о ребенке.

«Но играть возможно, это не исключено», – добавила она.

Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер