Крушельницкий о дисквалификации за допинг: «Два года перед Олимпиадой был просто параноиком. Как будто предчувствовал нехорошее – и это произошло»

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий рассказали, как перенесли отстранение Александра.

В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года – в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний.

– Можете описать двумя эпитетами то, что случилось с вами в 2018 году, – бум, олимпийские медали, допинг-проба, отстранение, расследование, дисквалификация?

Крушельницкий: Мне и одного хватит: ужасный. И 2018-й, и 2019-й, и 2020-й были ужасными.

Брызгалова: Если бы перед нами все это прокрутили заранее, мы бы просто не поехали. Отвратительно быть ни в чем не виноватыми и расхлебывать все последствия.

– Долго еще прокручивали в голове всю историю и спрашивали самих себя, что же случилось?

Брызгалова: Саша – долго. Пока у нас не родился ребенок, он не мог отвлечься от этих мыслей. Я – побыстрее, потому что начала играть. Там, хочешь не хочешь, мыслями нужно возвращаться на площадку и не зацикливаться.

А мужу было тяжело – все мысли упираются в эту тему, вокруг люди терроризируют расспросами. Не отвлечься.

– Главный вывод, который сделали из случившегося?

Крушельницкий: Даже не знаю, какой вывод тут можно сделать. Просто если бы я где-то, например, не следил за своей водой, оставлял ее – другое дело. Но я ведь постоянно за нас двоих все бутылки собирал, уносил, открытые выкидывал и брал новые.

Я последние два года перед Олимпиадой был просто параноиком в этом плане. У нас пошел результат, мы выиграли чемпионат мира, и я начал опасаться допинга, что может что-то произойти. Как будто предчувствовал нехорошее. И все-таки как-то это произошло.

Сыграют ли Крушельницкий и Брызгалова вместе после допинг-бана? Он вернулся с новой партнершей, а она уже тренер