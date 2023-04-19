Депутат Свищев о критериях МОК: «Представителям федераций в командных видах стоит задуматься о коллективном иске. Любой адекватный суд примет их сторону»

Теги МОК Олимпийская сборная России Государственная дума Дмитрий Свищев Керлинг

Депутат Дмитрий Свищев призвал спортивные федерации оспорить рекомендации МОК в суде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть россиян на соревнования в нейтральном статусе, но это не касается командных дисциплин.

«Представителям федераций в командных видах спорта стоит задуматься о возможности коллективного иска в суд. Любой адекватный суд примет их сторону в споре по отстранению из-за рекомендаций МОК.

Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального? Фактически ничем, а решениями об отстранении наших команд международные федерации просто нарушают права человека.

Поэтому я бы не исключал возможности того, что наши федерации в командных видах спорта пойдут в суд», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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34 комментария

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Yan D
Ответ Sivl
Для начала надо найти адекватный суд.
Басманный не подойдёт? Зубкову помогло
+24
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Don_Krebs
"А если не примет нашу сторону, то назовем этот суд неадекватным".
+22
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Геннадий Тимченко
Ответ Yan D
Басманный не подойдёт? Зубкову помогло
каждая команда может стать Олимпийским чемпионом на территории РФ безо всякого отбора👏
+16
-2
+14
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Viks
Свищев не в курсе, что спортивные иски возможны только в КАС? Председатель комитета по спорту... Ужас!
+14
-1
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Atsuktuvas
Надо Свищеву скооперироваться с Валуевым. Один организует адекватный суд, второй - альтернативный отбор. И все мы отправимся на абстрактную олимпиаду.
+13
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papadok
А обратиться лучше в суд на букву "Б", - подсказал депутат.
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Viks
Свищев бежит впереди паровоза, ибо рекомендации МОК нельзя оспорить от слова совсем. Оспаривать можно только состоявшиеся деяния, то есть конкретное решение конкретной международной спортивной федерации.
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syak7
И они принимают для нас законы...
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Viks
"Любой адекватный суд примет их сторону " --- Чудо безграмотное не в курсе, что иски можно подавать не в любой, а по месту регистрации организации?
+6
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encaro_one
> Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального?

Тем, что представляет страну в этой команде и в соревновании, а не самого себя индивидуально. А про "любой суд" всё уже понятно в решении CAS по делу РФС и российских клубов.
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Влад В
Ответ Этери горячая
Арабский спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за отказ соревноваться с израильтянином, который с 1948 года ведет войну против арабов, оккупировав палестинскую землю. Я ожидаю аналогичного наказания от МОК для любого спортсмена, который откажется соревноваться с россиянином. Не будем забывать, что Украина ведет войну против этнических русских на Украине с 2014 года.
Глупость какая. Это арабы ведут войну против Израиля с первого дня его существования. Израиль только защищается. И про какую "оккупацию" ты говоришь? И про 2014 год - враньё!
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ProstoVera
И предъявил список адекватных судов: Московский, Бабушкинский, Басманный, Гагаринский и далее...
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Алексей Токарев
Ответ encaro_one
> Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального? Тем, что представляет страну в этой команде и в соревновании, а не самого себя индивидуально. А про "любой суд" всё уже понятно в решении CAS по делу РФС и российских клубов.
И командные и индивидуальные спортсмены отбираются, на международку, на внутренних соревнованиях своей страны. Чем они отличаются?
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encaro_one
Ответ Алексей Токарев
И командные и индивидуальные спортсмены отбираются, на международку, на внутренних соревнованиях своей страны. Чем они отличаются?
На каких внутренних соревнованиях отобрались Медведев, Непомнящий или Кучина? Квотовыми индивидуальными видами спорта мир не ограничивается
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Lavochkin12
Ответ Этери горячая
Арабский спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за отказ соревноваться с израильтянином, который с 1948 года ведет войну против арабов, оккупировав палестинскую землю. Я ожидаю аналогичного наказания от МОК для любого спортсмена, который откажется соревноваться с россиянином. Не будем забывать, что Украина ведет войну против этнических русских на Украине с 2014 года.
да-да - с помощью генетически модифицированных комаров и гусей, мы помним
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Влад В
В подобных обстоятельствах и Германия была отстранена и допущена к ОИ только в 1952 году.
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Andrey Novikov
Какой наивный! МОК - общественная организация и она находится под влиянием транс-корпораций, весь этот олимпийский спорт соответствует правилам разработанным этими корпорациями. ВСЁ! Надо забыть про независимый МОК про независимые суды тоже. Нужно заниматься профессиональным спортом в своей стране и хватит отчитываться медалями в никому не интересных дисциплинах. Министерство спорта должно развивать массовый любительский спорт. Профессиональный спорт должен развиваться сам, ну в начале с государственной поддержкой, которая должна сойти на мизер, как в других капиталистических странах.
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петрович сектор1
Адекватный суд, это наверно тот, который даёт 25 лет за " фейки"?))
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Yan D
Ответ Геннадий Тимченко
каждая команда может стать Олимпийским чемпионом на территории РФ безо всякого отбора👏
Кстати, Департамент спортивного планирования нового цифрового Госплана, о котором грезят нонешние власти, может грамотно и надежно распланировать ближайшие 5-6 Олимпиад☝️
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Lavochkin12
Ответ maripous
А почему только команды? Белая тряпка и прочие политические условия отречения от своей страны, от своей армии депутата Свищева устраивают? Надо подавать несколько исков. И отдельно от каждой команды и коллективный, и общий от ОКР или Минспорта на недопуск под своим флагом и политические критерии допуска. Пусть обоснуют судебным решением -почему российским спортсменам нельзя выступать под флагом своей страны? И почему для участия в турнирах они должны стать предателями Родины? Все эти условия и незаконны и противоречат духу олимпийского движения. Так что, пусть об’ясняют официально.
с хера ль предателями? Они что, тайные заводы будут выдавать или чертежи какие? Совсем уже поехал крышак
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Sivl
Для начала надо найти адекватный суд.
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Александр Скворцов
На данном этапе нам врядли что-нибудь уже поможет.
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olvl
Ответ encaro_one
> Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального? Тем, что представляет страну в этой команде и в соревновании, а не самого себя индивидуально. А про "любой суд" всё уже понятно в решении CAS по делу РФС и российских клубов.
Все спортсмены представляют страну.
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Andrey Novikov
Ответ Влад В
В подобных обстоятельствах и Германия была отстранена и допущена к ОИ только в 1952 году.
Ничего подобного! Идеология была другая. Их готовили убивать для завоевания жизненного пространства и это было заявлено открыто. У нас совсем другие цели, а это тоже озвучено открыто. Сравнивать страну поставившую уничтожение мирных людей на промышленную основу с нашей не корректно. Думаю, что Германия, обладая тогда такими военнотехническими возможностями, как сейчас РФ применила бы их не задумываясь. Ну тактическое ядерное оружие наверняка. А РФ даже города не бомбит. США в Ираке и Афганистане были больше похожи на Геманию 30-40х годов прошлого века. Мне не верите, спросите у Асанжа.
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Viks
Ответ Этери горячая
Арабский спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за отказ соревноваться с израильтянином, который с 1948 года ведет войну против арабов, оккупировав палестинскую землю. Я ожидаю аналогичного наказания от МОК для любого спортсмена, который откажется соревноваться с россиянином. Не будем забывать, что Украина ведет войну против этнических русских на Украине с 2014 года.
Еслиоткажется один, то получит бан. А если много и из разных стран, то ничего не будет.
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