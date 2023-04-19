Депутат Свищев о критериях МОК: «Представителям федераций в командных видах стоит задуматься о коллективном иске. Любой адекватный суд примет их сторону»

Депутат Дмитрий Свищев призвал спортивные федерации оспорить рекомендации МОК в суде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть россиян на соревнования в нейтральном статусе, но это не касается командных дисциплин.

«Представителям федераций в командных видах спорта стоит задуматься о возможности коллективного иска в суд. Любой адекватный суд примет их сторону в споре по отстранению из-за рекомендаций МОК.

Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального? Фактически ничем, а решениями об отстранении наших команд международные федерации просто нарушают права человека.

Поэтому я бы не исключал возможности того, что наши федерации в командных видах спорта пойдут в суд», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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