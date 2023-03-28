Дмитрий Свищев: «Решение МОК неспортивное и несправедливое. Во всем мире многие из ведущих спортсменов принадлежат силовому блоку»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Спорт-Экспресс Керлинг

Дмитрий Свищев высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Я считаю, что решение МОК было совершенно неспортивным, несправедливым. Никакого отношения в поддержке спортсменов я не вижу.

Господин Бах заявлял о том, что он поддерживает спортсменов всего мира, что он отстаивает их интересы, но, к сожалению, в данном решение мы этого не увидели. Совершенно незаконное решение.

МОК сам виноват. Когда они приняли решение об отстранении наших и белорусских спортсменов, поняли, что совершили ошибку. И сейчас пытались красиво из нее выйти. Красиво точно не получается. Все равно ущемляют интересы спортсменов. Говорят одно, делают совершенно другое.

Не будут допущены спортсмены, которые имеют отношение либо к армии, либо к силовому блоку. Во всем мире многие из ведущих спортсменов принадлежат силовому блоку. Это нормальная практика. Что здесь такого?

Если мы не будем их допускать, то такая практика должна быть применима к спортсменам всего мира. Не должно быть выборочного решения», — сказал Свищев.

«Бах в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников? Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды.

То, что делает МОК — недопустимо и незаконно», – цитирует Свищева «Чемпионат». 

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
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Роман Терюшков

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8 комментариев

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Maturmalai
Свищев, чем впустую свистеть, помог бы лучше спортивным чиновникам подготовить иск в CAS, где это решение оспаривается на приведенных тобой основаниях.
Может стать очень увлекательным процессом.
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Viks
Свищев, там у вас ещё есть какая-то власть? Чтобы прекратить весь этот цирк и заявить об отказе от участия в ОИ ?
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-1
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Viks
Если мы не будем их допускать" --- Не вы, а МОК
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Alex@82
Марионетка
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Блинчик
Но на него всё равно согласятся.
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Кавабунга Шреддоголовый
Но сейчас речь про Россию. Германия ни на чью территорию не вторгалась за последнее время
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Вероника Терюшкова
Пошло г*вно по трубам
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Viks
Во всем мире многие из ведущих спортсменов принадлежат силовому блоку» --- Но сейчас речь о вас
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