Дмитрий Свищев: «Бах выстраивает адекватную риторику, поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков»
Председатель комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.
«Томас Бах выстраивает адекватную риторику в теме допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Он поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков.
Мы поддерживаем это стремление господина Баха, и самое важное сейчас – это поддержка спортсменов, формирование возможности возвращения к соревновательной деятельности в полной мере. Никакие политические саммиты не должны решать подобные вопросы, давая профит организаторам подобных действ.
Но нашим национальным федерациям по видам спорта параллельно необходимо вести переговоры с коллегами из международных организаций по возвращению российских спортсменов к соревнованиям.
Федерация керлинга России практически в ежедневном режиме контактирует с Международной федерацией керлинга, пытаясь найти линии соприкосновения в плане допуска спортсменов. Уверен, только совместная конструктивная работа может дать результат», – рассказал Свищев.
Поэтому хватит петь асанны этому Баху. Он ничего не решает.
Надо ждать завершения сво. Пока идет сво ни о каком участии наших спортсменов не может быть и речи.