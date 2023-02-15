Дмитрий Свищев: «Бах выстраивает адекватную риторику, поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Свищев Керлинг

Председатель комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

«Томас Бах выстраивает адекватную риторику в теме допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Он поддерживает спортсменов, несмотря на давление со стороны западных политиков.

Мы поддерживаем это стремление господина Баха, и самое важное сейчас – это поддержка спортсменов, формирование возможности возвращения к соревновательной деятельности в полной мере. Никакие политические саммиты не должны решать подобные вопросы, давая профит организаторам подобных действ.

Но нашим национальным федерациям по видам спорта параллельно необходимо вести переговоры с коллегами из международных организаций по возвращению российских спортсменов к соревнованиям.

Федерация керлинга России практически в ежедневном режиме контактирует с Международной федерацией керлинга, пытаясь найти линии соприкосновения в плане допуска спортсменов. Уверен, только совместная конструктивная работа может дать результат», – рассказал Свищев.

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14 комментариев

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Viks
Ответ Николай Горнаков
США и Норвегия взорвали трубопровод. Жду когда МОК отстранит спортсменов из этих стран или запретить им выступать под своим флагом
Сначала дождись, чтобы на это среагировал владелец = российская власть.
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Николай Горнаков
США и Норвегия взорвали трубопровод. Жду когда МОК отстранит спортсменов из этих стран или запретить им выступать под своим флагом
+1
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maripous
Господин Бах ничего адекватного не высказывает и поддерживает кого угодно, кроме российских спортсменов. Потому что он тоже выдвигает политические условия.
Поэтому хватит петь асанны этому Баху. Он ничего не решает.
Надо ждать завершения сво. Пока идет сво ни о каком участии наших спортсменов не может быть и речи.
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Viks
Бах раньше почему вредный был? Да потому, что ему оплаты не было!
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Татьяна Солотина
Пока Бах наш, а не допустят, так будет не наш. Россияне скоры на расправу. Быстро всяких ругательных слов наговорят.
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BeastI666I
Ответ алёша
Да уж, теперь и Бах стал отличным парнем. А еще пару месяцев назад был могильщиком олимпийского движения, американской марионеткой и рософобом. Надо ему какую нибудь медаль дать и звание присвоить
вот-вот! тебе тоже странно?! я думал мне одному странно... разве не похоже на взятку?
+1
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BeastI666I
Ответ Eclair77
А целый год почему не поддерживал, если такой сердобольный?
заплатили только на этой неделе судя по изменившейся риторике ))))
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BeastI666I
опа! Бах как и Трамп теперь лучший друг России ))) а почему?! нипанятна... на лапу не давали ему, тут минусуют за такие мысли настоящие эксперты... тогда почему?
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Viks
"Бах выстраивает адекватную риторику в теме допуска" --- То есть Свища устраивает и белый флаг и сборная "беженцев-диссидентов"
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Viks
Бах - скользкий субъект. Именно он был инициатором отстранения отовсюду.
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Eclair77
А целый год почему не поддерживал, если такой сердобольный?
+3
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+3
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Alexander2022
Что он запоет про Баха, когда всё-таки будут приняты условия, по которым спортсмены смогут вернуться только в нейтральном статусе?
+1
0
+1
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алёша
Да уж, теперь и Бах стал отличным парнем. А еще пару месяцев назад был могильщиком олимпийского движения, американской марионеткой и рософобом. Надо ему какую нибудь медаль дать и звание присвоить
+4
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+3
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Евгений Соболев
Тут недавно Баха во враги "русрейха" записали и вдруг...Опа!!.."адекватный партнёр"?!??))
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0
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