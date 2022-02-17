Дмитрий Свищев: «Выступление керлингисток на Олимпиаде – провал. Мы не оправдали надежды болельщиков, отставка тренера логична»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев оценил выступление сборной России по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

«Мужчины очень достойно выглядели, можно назвать их выступление очень даже успешным. Они остановились в шаге от плей-офф, вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит.

Что касается девушек, это провал. Надо извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежды болельщиков, специалистов и самих спортсменов.

Логична отставка (тренера) Сергея Беланова. Дальнейшее решение будет за исполкомом, он пройдет сразу после Олимпийских игр. Там все тренеры будут отчитываться за подготовку и выступление», – сказал Свищев.

Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев