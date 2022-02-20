Канадский тренер Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира

Канадский тренер Даниэль Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира.

Об этом сообщила Федерация керлинга России (ФКР). Женский чемпионат мира пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.

«Одной из важных задач его работы в этот период будет объективная оценка потенциала существующего состава команды в аспекте его перспективы в новом четырехлетнем олимпийском цикле.

Мнение высококвалифицированного и, что не менее важно, абсолютно независимого эксперта может явиться значимым аргументом в дальнейшей судьбе состава игроков женской олимпийской команды 2022 года.

При необходимости ему будет предоставлена возможность привлечь на сбор несколько игроков расширенного состава женской сборной России», – заявили в ФКР.

Ранее в отставку подал главный тренер команды Сергей Беланов, под руководством которого российские керлингистки заняли последнее место на Олимпиаде-2022 в Пекине.