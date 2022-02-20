Канадский тренер Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира

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Канадский тренер Даниэль Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на чемпионате мира.

Об этом сообщила Федерация керлинга России (ФКР). Женский чемпионат мира пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.

«Одной из важных задач его работы в этот период будет объективная оценка потенциала существующего состава команды в аспекте его перспективы в новом четырехлетнем олимпийском цикле.

Мнение высококвалифицированного и, что не менее важно, абсолютно независимого эксперта может явиться значимым аргументом в дальнейшей судьбе состава игроков женской олимпийской команды 2022 года.

При необходимости ему будет предоставлена возможность привлечь на сбор несколько игроков расширенного состава женской сборной России», – заявили в ФКР.

Ранее в отставку подал главный тренер команды Сергей Беланов, под руководством которого российские керлингистки заняли последнее место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

 

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