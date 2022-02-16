Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании (6:8) и не смогла выйти в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее шансов на выход в полуфинал также лишилась женская сборная России. Таким образом, керлинг остается единственным видом спорта, в котором Россия по-прежнему не завоевала ни одной медали за всю историю зимних Олимпиад.

Перед Играми в Пекине наград также не было у российских прыгунов с трамплина, однако 7 февраля они взяли серебро в командном миксте.

На Играх-2018 в Пхенчхане российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в смешанных парах, но затем лишились медали из-за дисквалификации Крушельницкого за допинг.

С 2010 года Федерацию керлинга России возглавляет депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

«Русские украли у нас момент славы». Путь Брызгаловой и Крушельницкого из киногероев в изгои – где сейчас главная керлинг-пара России?