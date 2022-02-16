Олимпиада-2022. Керлинг. Дания сыграет с США, Канада встретится с Великобританией и другие матчи

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут заключительные матчи группового этапа мужского турнира по керлингу. Дания сыграет с США, Канада встретится с Великобританией.
Пекин, Китай
15 февраля
Мужчины
Групповой раунд
12-я сессия
Дания – США – 4.05
Швеция – Швейцария – 4.05
Канада – Великобритания – 4.05
Норвегия – Италия – 4.05
Турнирное положение: Великобритания – 7 побед (8 игр), Швеция – 7 (8), Канада – 5 (8), США – 4 (8), Китай – 4 (9), Россия – 4 (9), Италия – 3 (8), Норвегия – 3 (8), Швейцария – 3 (8), Дания – 1 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Матч Канады и Великобритании покажет Матч! Игра. Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.