Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия сыграет с Великобританией, Южная Корея против Швеции, другие матчи

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут заключительные матчи группового раунда женского турнира по керлингу. Россия сыграет с Великобританией, Южная Корея против Швеции.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Керлинг
Женщины
Групповой раунд
12-я сессия
Япония – Швейцария – 9.05
Россия – Великобритания – 9.05
Дания – Канада – 9.05
Южная Корея – Швеция – 9.05
Турнирное положение: Швейцария – 7 побед (8 матчей), Швеция – 6 (8), Канада – 4 (8), Китай – 4 (9), Япония – 5 (8), Великобритания – 4 (8), США – 4 (8), Южная Корея – 3 (8), Дания – 2 (8), Россия – 1 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Игру сборной России в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.