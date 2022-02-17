Олимпиада-2022. Керлинг (жен). Россия сыграет с Великобританией, Южная Корея против Швеции, другие матчи

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут заключительные матчи группового раунда женского турнира по керлингу. Россия сыграет с Великобританией, Южная Корея против Швеции.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Керлинг

Женщины

Групповой раунд

12-я сессия

Япония – Швейцария – 9.05





Россия – Великобритания – 9.05





Дания – Канада – 9.05





Южная Корея – Швеция – 9.05





Турнирное положение: Швейцария – 7 побед (8 матчей), Швеция – 6 (8), Канада – 4 (8), Китай – 4 (9), Япония – 5 (8), Великобритания – 4 (8), США – 4 (8), Южная Корея – 3 (8), Дания – 2 (8), Россия – 1 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Игру сборной России в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Четыре лучшие команды по итогам группового раунда выходят в полуфинал.