Главный тренер женской сборной России по керлингу Беланов подал в отставку

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Сергей Беланов Керлинг

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов подал в отставку.

Российская команда заняла последнее место на Олимпиаде-2022 в Пекине, выиграв только один матч из девяти.

«Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад.

Я не беру на себя вину, ничего нельзя было сделать. Но это не отменяет того, что мы провалились. Никто не виноват, результата нет, кто-то должен понести ответственность, а тренер виноват всегда во всем. Но я уверяю, что ни один специалист также бы ничего не сделал в этой ситуации, невозможно», – рассказал Беланов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные