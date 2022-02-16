Керлингист Глухов: «Конечно, расстроились, что не смогли пройти в полуфинал. Были игры, которые мы сыграли на хорошем уровне»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Сергей Глухов ТАСС Керлинг

Скип сборной России Сергей Глухов прокомментировал выступление российских керлингистов на Олимпиаде в Пекине.

Мужская сборная России потеряла шансы на выход в полуфинал Олимпиады после поражения от Великобритании (6:8).

«Конечно, мы расстроились, что не смогли пройти дальше. У нас были провалы в начале игр, когда мы очень долго разгонялись в первых эндах, упускали где-то соперника, не могли в первом энде завоевать хаммер на постановочных бросках после разминки.

Были матчи, когда раскачивались только к середине игры, и, уступая по счету, приходилось догонять.

Были игры, которые мы сыграли на хорошем уровне. Достаточно уверенно отыграли вчера с канадцами, сделали много хороших бросков. Что не пошло сегодня, опять-таки не забрали хаммер на первый энд, упустили преимущество, было много ошибок.

Потом уже отыгрывались, а с такими командами достаточно сложно это делать», – сказал Глухов. 

Керлинг – единственный вид спорта, в котором Россия не имеет медалей на зимних Олимпиадах. Федерацией с 2010 года руководит Дмитрий Свищев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные