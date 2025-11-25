Александр Ткачев: «Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений»

Ткачев: Есипенко показал себя бойцом и блестяще отобрался на турнир претендентов.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поздравил Андрея Есипенко с бронзой Кубка мира.

«Во-первых, мы от души поздравляем Андрея. Он показал себя бойцом – сумел вернуться после серьезного психологического удара, выдержал и блестяще отобрался на турнир претендентов.

Успех Есипенко показывает, что и в мужских шахматах успешно идет постепенная смена поколений. Ребята, которые приносили славу и медали России, – Ян Непомнящий, Сергей Карякин – еще принесут нам пользу. Но уже появились молодые и талантливые шахматисты, способные добиваться больших побед.

Достаточно посмотреть на количество медалей, которые наши дети и юноши завоевывают на международных турнирах, чтобы понять, что мы сильнейшая федерация с прекрасной шахматной школой», – добавил Ткачев.



Турнир претендентов пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре.