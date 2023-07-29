Федосеев о переходе в Словению: «Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях»

Шахматист Владимир Федосеев сообщил, что больше не хочет играть за Россию.

Теперь он будет выступать за Словению, хотя много лет проживает в Испании.

«Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», – сказал Федосеев.

Федосееву 28 лет, сейчас он занимает в рейтинге ФИДЕ 60-е место.

В 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он является бронзовым призером первенства Европы (2014) и первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет.