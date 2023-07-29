Федосеев о переходе в Словению: «Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях»

Теги сборная России Владимир Федосеев Шахматы

Шахматист Владимир Федосеев сообщил, что больше не хочет играть за Россию.

Теперь он будет выступать за Словению, хотя много лет проживает в Испании.

«Это — решение, меняющее всю жизнь. Это — вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», – сказал Федосеев.

Федосееву 28 лет, сейчас он занимает в рейтинге ФИДЕ 60-е место.

В 2013-м шахматист стал чемпионом Европы в возрастной категории до 18 лет. Также он является бронзовым призером первенства Европы (2014) и первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет.

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75 комментариев

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migel1205
Какой наглец, государство ему шахматную доску купило,а он...
+102
-18
+84
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R
Ответ Dmona1
Тогда отказывайся от гражданства РФ. В чем проблема?
с чего это? это же не партбилет едра
+45
-7
+38
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ivanzhu90
Я надеюсь в след за этим заявлением, чтобы оставаться последовательным Владимир отказался от российского гражданства, а его супруга от бизнеса в Москве?

А то как то неправильно это, играть за Россию не хочу и вообще она мне противна, а супруга владеет бизнесом в ней.
+54
-18
+36
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Любезный Коссутий
ждем, когда возместит России стоимость пешек и коней, как повелела госдума.
+29
-5
+24
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unreality
Ответ Светлана Калинина
Очень жаль. Лучшие умы опять покидают Россию
Мм, если человек умеет играть в шахматы, это далеко не значит, что он умный. Это просто значит, что у него есть способности к шахматам. А ещё умный человек не обязательно хороший.
Ну вроде ж даже ребёнку очевидные вещи)
+18
-3
+15
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Pertinax Gandi
Ну не хочет и фиг с ним. Я вообще не знал, кто это.
+18
-3
+15
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Александр Сачков
Он противоречит сам себе. Если человек что-то не хочет делать, то это решение не является вынужденным.
+18
-4
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Лига Мастеров
а это кто?
+12
-1
+11
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Александр Калачев
Ответ Максим Седов
СК и Налоговая с прокуратурой должны выполнить то, для чего они созданы.
Созданы для отжимания бизнеса? Да это скрепно
+27
-16
+11
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ ivanzhu90
Я надеюсь в след за этим заявлением, чтобы оставаться последовательным Владимир отказался от российского гражданства, а его супруга от бизнеса в Москве? А то как то неправильно это, играть за Россию не хочу и вообще она мне противна, а супруга владеет бизнесом в ней.
В чем проблема с бизнесом в России? Его запрещено иметь людям, выступающим за Словению?
+16
-5
+11
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GLW
Ответ Владимир Ватутин
Не каких проблем,написал заявление и причину и гуляй,а вот другое гражданство получить, вот тут проблема.
реальные истории людей почитай, про отказ от росс. гражданства, может потом не будешь писать ерунду типо ’написал заявление и причину’
+9
0
+9
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Atsuktuvas
Ответ Как дела на заводе
И не выступай)) Другие будут за Россию играть
Вопрос только - где ?..
+19
-12
+7
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Roman Shnel
Вынужденное решение и я больше не хочу играть за Россию . Не хочешь не играй
+10
-4
+6
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Onion
Ответ Atsuktuvas
Вопрос только - где ?..
В интернете все играют
+8
-2
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Кот Песов
Главное это чудо перестройки обратно не запустить. Хотя впервые слышу об этом экземпляре.
+13
-8
+5
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Геннадий Киселев
Ответ Любезный Коссутий
ждем, когда возместит России стоимость пешек и коней, как повелела госдума.
И репарации соперникам за съеденные фигуры.
+6
-1
+5
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Proline
Ответ Владимир Ватутин
Не каких проблем,написал заявление и причину и гуляй,а вот другое гражданство получить, вот тут проблема.
Без другого гражданства выйти из российского вообще невозможно. Но если другое и есть, процесс отказа долгий, геморный и дорогой.
+4
0
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Nazza1406
Прекрасное решение,чем меньше таких г о в н . . . в будет в России,тем чище будет воздух
+15
-11
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Трусики в крови
Ответ ivanzhu90
Я надеюсь в след за этим заявлением, чтобы оставаться последовательным Владимир отказался от российского гражданства, а его супруга от бизнеса в Москве? А то как то неправильно это, играть за Россию не хочу и вообще она мне противна, а супруга владеет бизнесом в ней.
Чисто мой соотечественник во всей красе. БИЗНЕС ОТОБРАТЬ, ВСЁ РАЗГРАБИТЬ, ГРАЖДАНСТВА ЛЕШИТЬ!
+8
-4
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Kycok Dobra
Лишить все благ в Россий!
+6
-2
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ivanzhu90
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В чем проблема с бизнесом в России? Его запрещено иметь людям, выступающим за Словению?
Я же говорю, раз Россия так противна, к чему эти грязные зеленые бумажки тянуть с нее? Надо быть последовательным
+11
-8
+3
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arisstopane
расист...наверное...не хочет выступать в чемпе африканских стран
+7
-4
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ ivanzhu90
Я же говорю, раз Россия так противна, к чему эти грязные зеленые бумажки тянуть с нее? Надо быть последовательным
В вашей логике наоборот - нужно продолжать тянуть еще сильнее!
Но почему тянуть? Человек зарабатывает своё благодаря собственным знаниям и навыкам, фирма не называется ООО "Россия" или ООО "Великий Путин" :))
+6
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svas17
Ответ Лига Мастеров
а это кто?
Написано же, шахматист. Ему 28 лет, он занимает 60 место в рейтинге ФИДЕ.
+3
0
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Аморалинни
Ответ Трусики в крови
Чисто мой соотечественник во всей красе. БИЗНЕС ОТОБРАТЬ, ВСЁ РАЗГРАБИТЬ, ГРАЖДАНСТВА ЛЕШИТЬ!
Твои соотечественники - 405-1
+4
-1
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