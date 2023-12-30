Дубов о договорной ничье с Непомнящим: «Такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и работу судей»

Даниил Дубов объяснил свои действия в партии с Яном Непомнящим.

Дубов и сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей. Касательно партии с Владиславом Артемьевым – он опоздал на полторы минуты (его не пускали в зал без бейджика). Играть с форой я не хотел, ждать полторы минуты и играть в буллет – тоже не хотел.

С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло», – написал Дубов в соцсетях.

Потом Дубов пример пример плохой организации: в тот же день все игры задержали на час из-за того, что рассматривали другую апелляцию – американский гроссмейстер Эндрю Хонг просрочил время в партии с Юй Янъи, но заявил, что нажимал на часы, а они оказались неисправны.

«Непрофессиональным игрокам скажу, что дополнительный час ожидания во время блиц-ивента – это действительно абсурд.

Что можно обсуждать в течение часа? Продолжать игру никак, перезапустить ее так же абсурд. А у вас двести человек, которые устали и просто хотят начать новый раунд. Не единственный пример плохой (по крайней мере, на мой взгляд) работы арбитров здесь, но весьма примечательный.

И моя игра против Непо никогда бы не состоялась без этой чепухи раньше в тот же день», – отметил Дубов.