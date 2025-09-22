  • Спортс
Никита Витюгов: «Шахматы как киберспорт будут безнадежно проигрывать любой стрелялке в силу своей сложности»

Никита Витюгов считает, что шахматы как киберспорт будут проигрывать шутерам.

Летом в Саудовской Аравии проходил Кубок мира по киберспорту, в программу которого впервые вошли шахматы.

– В то же время все чаще стали проводить турниры, где шахматы выступают как киберспортивная дисциплина. Как вы смотрите на такой вариант развития игры?

– На мой взгляд, такой сценарий невозможен. Просто потому, что шахматы будут абсолютно безнадежно проигрывать любой стрелялке или чему-то другому в силу своей сложности. Если их рассматривать как какую-то странненькую и необычную игру на фоне других, может, их и включат в какой-то турнир с большим призовым фондом.

Я не играю в компьютерные игры, однако понимаю, что любой футбольный менеджер, Counter-Strike, Dota охватывают миллиарды людей в мире, а шахматы – несколько миллионов в лучшем случае. Если шахматы пойдут в сферу развлечений, то они всегда будут проигрывать, ведь есть миллион более доступных и простых вещей.

На мой взгляд, для шахмат более выгодно другое направление. Им нужно встать в одну сферу с условным театром и оперой. Они должны стать чем-то, в чем люди не ищут выгоды. Например, оперу часто никто не понимает, хотя там поют на разных языках. Тем не менее она существует, люди ходят на нее и платят за это деньги.

Вот и шахматам нужно правильно использовать свою элитарность, но не в плохом смысле этого слова. Нужно по-прежнему пытаться быть доступными, нести все в массы, однако при этом опираться на свою историю. В сфере развлечений шахматы всегда будут проигрывать, а рядом с оперой, театром, классической музыкой у них будет хорошее положение, – сказал гроссмейстер Витюгов, выступающий за Англию.

Шахматы – главный киберспорт мира уже сейчас?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
