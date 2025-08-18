  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Grand Chess Tour. Сент-Луис. 1-й тур. Гукеш сыграет с Прагнанадхой, Каруана против Дуды и другие партии
0

Grand Chess Tour. Сент-Луис. 1-й тур. Гукеш сыграет с Прагнанадхой, Каруана против Дуды и другие партии

18 августа пройдут первые партии турнира по шахматам Sinquefield Cup.

Grand Chess Tour

5-й этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

Начало партий – 20:30 по московскому времени.

1-й тур

Сэм Севян (США) – Уэсли Со (США)

Максим Вашье-Лаграв – Алиреза Фируджа (Франция)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Левон Аронян (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

Фабиано Каруана (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoМаксим Вашье-Лаграв
Рамешбабу Прагнанандха
Гукеш Доммараджу
Ян-Кшиштоф Дуда
logoФабиано Каруана
logoЛевон Аронян
Sinquefield Cup
logoУэсли Со
Самуэль Севян
Grand Chess Tour
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян победил в блице и занял первое место на этапе, Каруана – 2-й, Вашье-Лаграв – 3-й
15 августа, 22:01
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана победил в рапиде, Аронян – 2-й, Гукеш – 4-й
113 августа, 23:17
Главные новости
Всемирная шахматная олимпиада U16. Сборная России обыграла Чили в первом туре
6сегодня, 06:45
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Аронян победил в блице и занял первое место на этапе, Каруана – 2-й, Вашье-Лаграв – 3-й
15 августа, 22:01
Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»
15 августа, 06:58
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана победил в рапиде, Аронян – 2-й, Гукеш – 4-й
113 августа, 23:17
Магнус Карлсен о EWC по шахматам: «Я никогда не видел ничего подобного. Это большой шаг в будущее для шахмат»
2 августа, 06:32
Расписание EWC по шахматам. 1 августа. Плей-офф. Магнус Карлсен стал чемпионом турнира
31 августа, 19:20
Магнус Карлсен из Liquid стал чемпионом EWC по шахматам. Он выиграл 250 тысяч долларов
11 августа, 19:07
Хикару Накамура победил Арджуна Эригайси на EWC по шахматам в матче за третье место
11 августа, 15:12
Прямая трансляция матча Магнус Карлсен – Алиреза Фируджа в финале EWC шахматам
1 августа, 12:48Live
Oskemen Open. Россиянин Гребнев победил, опередив по дополнительным показателям Раппорта
131 июля, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50