Grand Chess Tour. Сент-Луис. 1-й тур. Гукеш сыграет с Прагнанадхой, Каруана против Дуды и другие партии
18 августа пройдут первые партии турнира по шахматам Sinquefield Cup.
Grand Chess Tour
5-й этап
Sinquefield Cup
Сент-Луис, США
Начало партий – 20:30 по московскому времени.
1-й тур
Сэм Севян (США) – Уэсли Со (США)
Максим Вашье-Лаграв – Алиреза Фируджа (Франция)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Левон Аронян (США)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия)
Фабиано Каруана (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
