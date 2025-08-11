Grand Chess Tour. Сент-Луис. Гукеш, Каруана, Абдусатторов, Со, Аронян, Вашье-Лаграв выступят в турнире по рапиду
11 августа в Сент-Луисе стартует четвертый этап Grand Chess Tour.
На турнире будет сыграно девять раундов рапида и 18 раундов блица.
Grand Chess Tour
4-й этап
Saint Louis Rapid & Blitz
Сент-Луис, США
Начало партий – 20.00 по московскому времени.
Участники
Гукеш Доммараджу (Индия)
Фабиано Каруана (США)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан)
Уэсли Со (США)
Левон Аронян (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Лим Ли (Вьетнам)
Леньер Домингес (США)
Сэм Шенкленд (США)
Григорий Опарин (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
