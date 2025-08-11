Grand Chess Tour. Сент-Луис. Гукеш, Каруана, Абдусатторов, Со, Аронян, Вашье-Лаграв выступят в турнире по рапиду

11 августа в Сент-Луисе стартует четвертый этап Grand Chess Tour.

На турнире будет сыграно девять раундов рапида и 18 раундов блица.

Grand Chess Tour

4-й этап

Saint Louis Rapid & Blitz

Сент-Луис, США

Начало партий – 20.00 по московскому времени.

Участники

Гукеш Доммараджу (Индия)

Фабиано Каруана (США)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан)

Уэсли Со (США)

Левон Аронян (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Лим Ли (Вьетнам)

Леньер Домингес (США)

Сэм Шенкленд (США)

Григорий Опарин (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.