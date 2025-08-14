0

Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана, Аронян, Гукеш, Вашье-Лаграв, Со, Домингес сыграют в блиц

На этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе пройдут партии в блиц.

14-15 августа будет сыграно 18 раундов блица. После рапида лидирует американец Фабиано Каруана.

Grand Chess Tour

4-й этап

Saint Louis Rapid & Blitz

Сент-Луис, США

Блиц

Начало партий – 20:10 по московскому времени.

После рапида

1. Фабиано Каруана (США) – 14

2. Левон Аронян (США) – 13

3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11

4. Гукеш Доммараджу (Индия) – 10

5-7. Леньер Домингес (США) – 9

5-7. Уэсли Со (США) – 9

5-7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) – 9

8. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 7

9. Сэм Шенкленд (США) – 5

10. Григорий Опарин (США) – 3

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Grand Chess Tour
Уэсли Со
Леньер Домингес
Сэм Шенкленд
Нодирбек Абдусатторов
Фабиано Каруана
Гукеш Доммараджу
Григорий Опарин
Левон Аронян
Ле Куанг Льем
Максим Вашье-Лаграв
