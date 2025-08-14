Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана, Аронян, Гукеш, Вашье-Лаграв, Со, Домингес сыграют в блиц
На этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе пройдут партии в блиц.
14-15 августа будет сыграно 18 раундов блица. После рапида лидирует американец Фабиано Каруана.
Grand Chess Tour
4-й этап
Saint Louis Rapid & Blitz
Сент-Луис, США
Блиц
Начало партий – 20:10 по московскому времени.
После рапида
1. Фабиано Каруана (США) – 14
2. Левон Аронян (США) – 13
3. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11
4. Гукеш Доммараджу (Индия) – 10
5-7. Леньер Домингес (США) – 9
5-7. Уэсли Со (США) – 9
5-7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекситан) – 9
8. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 7
9. Сэм Шенкленд (США) – 5
10. Григорий Опарин (США) – 3
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут + 10 секунд на ход, в блице – 5 минут + 2 секунды на ход. В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, в блице за победу 1 очко, за ничью – 0,5 очка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
