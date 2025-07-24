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МИД Латвии отказался выдавать въездную визу президенту ФИДЕ Дворковичу

МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу.

Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с октября 2018 года. До назначения на пост главы ФИДЕ он занимал должности вице-премьера России, сопредседателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России Владимира Путина.

«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему вице-премьеру и помощнику президента России, а ныне президенту Международной шахматной федерации. Латвия проинформировала об этом страны, выдавшие шенгенские визы», – говорится в сообщении МИД страны.

Сам Дворкович заявил, что не запрашивал визу для въезда в Латвию.

«МИД Латвии не отказывал в визе, так как я к ним не обращался. МИД сообщил публично, что не выдавал мне визу. Осложняет ли это работу во главе ФИДЕ? Нет», – приводит слова президента ФИДЕ «ВсеПроСпорт».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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