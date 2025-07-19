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Сергей Карякин: «Полностью из шахмат я не уйду. Понятное дело, что сейчас турниров меньше, но определенный шахматный турнирный опыт у меня остается»

Сергей Карякин заявил, что не собирается уходить из шахмат.

В сентябре 2024 года Карякин стал сенатором от Крыма. Он вошел в комитет Совета Федерации по социальной политике.

— На фоне работы сенатором не было мысли бросить шахматы и завершить профессиональную карьеру, учитывая высокую нагрузку, которая на вас выпадает?

— Нет, уходить из шахмат не хотел и не хочу. Получаю максимальное удовольствие от процесса игры. Если удается выигрывать, то и от побед. Мне это действительно интересно.

Полностью из шахмат я точно не уйду. Понятное дело, что сейчас турниров меньше. Но определенный шахматный турнирный опыт у меня остается. Поэтому я еще буду участвовать в турнирах, — сказал Карякин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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