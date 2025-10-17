  • Спортс
  • Арсений Нестеров: «Я не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч»
Арсений Нестеров: «Я не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч»

Арсений Нестеров высказался о победе Гукеша в матче за шахматную корону.

– Гукеш стал чемпионом мира, но многие не считают его титул полноценным из-за того, что в битве не участвовал Магнус Карлсен. Какое у тебя мнение на этот счет?

– С таким же успехом можно и Карпова не считать полноценным чемпионом мира, он же не выиграл у Фишера. Но очевидно, что это не так. Я правда этого не понимаю.

Магнус самовольно снимается с матчей, сам отказывается защищать титул, и из-за этого теперь все к Гукешу относятся как к бумажному чемпиону. Он абсолютно честно выиграл этот матч! Понятно, что карта легла так, что он играл с Дином, который показывал свои худшие шахматы за последние лет 15, поэтому Гукешу, возможно, было чуть проще.

Но я не понимаю, почему его считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч. Думаю, самым простым и правильным способом остановить эти спекуляции будет следующий матч. Либо Гукеша скинут, и он останется в истории в одном ряду с шахматистами типа Эйве, который был очень сильным в моменте и один раз выиграл чемпионский титул, либо он отстоит титул и будет удерживать его еще долго.

Второй вариант, кстати, на мой взгляд, вполне вероятен, ведь Доммараджу – сильный шахматист. И тогда, надеюсь, спекуляции прекратятся.

– Недавно был инцидент между Гукешем и Накамурой в матче США – Индия. Бросок Хикару короля в зал – это шоу или неуважение к сопернику?

– У меня всегда на такие вопросы один ответ. Я предлагаю запретить футболистам праздновать голы и посмотреть, что будет, как на это общественность отреагирует. Конкретно это было шоу, причем по меркам других видов спорта довольно безобидное. Можно включить трансляцию по киберспорту и посмотреть, как там люди себя ведут. Если это было неуважение, то там ребята в тюрьму должны сесть все, – сказал чемпион России Нестеров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Гукеш Доммараджу
logoМагнус Карлсен
Арсений Нестеров
