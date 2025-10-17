  • Спортс
Нестеров о шансах россиян на победу на Кубке мира: «Не сказал бы, что у кого-то они очень высокие»

Чемпион России по шахматам Арсений Нестеров оценил шансы на победу на Кубке мира.

– Пройти как можно дальше. Для начала цель – преодолеть первый круг, потому что меня там ждет неплохой гроссмейстер – Сапармурат Атабаев. Если это удастся, то дальше будет просто рабочая сетка: сильные соперники, но их вполне возможно обыгрывать. Так что посмотрим, как пойдет.

Конечно, было бы здорово выиграть Кубок мира, отобраться на турнир претендентов. Я бы сейчас мог бить себя в грудь и рассказывать, что это цель. Но в действительности цель – пройти столько, сколько смогу.

– Верите, что кто-то из россиян все-таки сможет отобраться? По сути, это последний реальный шанс попасть на турнир претендентов.

– Кубок мира на шахматном сленге называется «шаровы́м» турниром. Условно, Ян Непомнящий может в хорошей форме к нему подойти, но при этом случится один дурацкий зевок за весь турнир, который может похоронить шансы на победу. Потому что на короткой дистанции можно проиграть почти кому угодно, если на секунду концентрацию потерять.

Поэтому я, конечно, верю, что шансы есть. Честно говоря, верю, что даже у меня они есть, если так рассуждать. Однако не сказал бы, что у кого-то они очень высокие, – сказал Нестеров. 

Кубок мира FIDE пройдет с 1 по 26 ноября на Гоа (Индия). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Кубок мира
Арсений Нестеров
