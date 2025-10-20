Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет
Американский шахматист Дэниел Народицкий ушел из жизни в возрасте 29 лет.
Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Причины смерти гроссмейстера не называются.
«Скончался гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. ФИДЕ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Дэниэла», – говорится в соцсети ФИДЕ.
Народицкий входил в топ-200 шахматистов мира и топ-15 шахматистов США. В августе 2025 года он выиграл чемпионат США по блицу.
