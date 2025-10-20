9

Умер американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Ему было 29 лет

Американский шахматист Дэниел Народицкий ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Об этом сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Причины смерти гроссмейстера не называются. 

«Скончался гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. ФИДЕ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Дэниэла», – говорится в соцсети ФИДЕ.

Народицкий входил в топ-200 шахматистов мира и топ-15 шахматистов США. В августе 2025 года он выиграл чемпионат США по блицу.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: твиттер ФИДЕ
logoсборная США
Дэниэл Народицкий
logoФИДЕ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Арсений Нестеров: «Я не понимаю, почему Гукеша считают ненастоящим чемпионом, если он честно выиграл этот матч»
17 октября, 17:14
Нестеров о шансах россиян на победу на Кубке мира: «Не сказал бы, что у кого-то они очень высокие»
17 октября, 16:45
Гроссмейстер Нестеров о турнирах в Европе: «Есть старты, недоступные россиянам. Даже если нет официального запрета, то есть проблемы с визой, условиями»
17 октября, 07:32
Российские шахматисты завоевали пять медалей на чемпионате мира среди юношей и девушек
215 октября, 20:34
ФИДЕ и Norway Chess объявили о запуске нового чемпионата мира по шахматам
615 октября, 13:11
16-летняя Шухман о победе на чемпионате России: «Что делать с подаренной машиной, непонятно. Учиться вождению нет времени»
214 октября, 14:31
Суперфинал чемпионата России. Нестеров победил, Дубов, Есипенко и Звягинцев разделили 2-е место
12 октября, 18:21
Финал Grand Chess Tour. Каруана обыграл Вашье-Лаграва в финале, у Ароняна – бронза
4 октября, 06:10
Гроссмейстер Артемьев о шахматах на ЧМ по киберспорту: «Это удачная коллаборация. Получилось взаимовыгодное сотрудничество»
2 октября, 07:29
Алексей Гребнев отобрался на Кубок мира
1 октября, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
112 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31