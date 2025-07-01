Владислав Артемьев: «Я Крамника поддерживаю. Считаю, что он нужным делом занимается: проблема читерства – одна из главных в мире шахмат»

Артемьев поддержал Крамника, который борется с читерством в шахматах.

Ранее Владимир Крамник опубликовал статистические данные, согласно которым чех Давид Навара и другие шахматисты могли обманывать во время игр. Навара подал жалобу в ФИДЕ, а Крамник, в свою очередь, подал иск на чеха за клевету.

«Я Крамника поддерживаю. Считаю, что он нужным делом занимается: проблема читерства – одна из главных в мире шахмат.

Особенно это актуально для онлайн-шахмат – в интернете много призовых турниров, разыгрываются большие деньги.

К его методам у меня нейтральное отношение, а так Крамника поддерживаю и желаю ему стойкости. Его со всех сторон атакуют, ему непросто.

Но он человек закаленный, чемпион мира, привык к разным атакам. Все образуется, думаю», – сказал гроссмейстер Владислав Артемьев.