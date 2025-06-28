Артемьев победил в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве, Карякин – 4-й
Владислав Артемьев победил в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве.
Турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» проходит с 26 по 30 июня.
Артемьев набрал 7 очков из 9. Второе место занял россиянин Евгений Томашевский (5,5), по дополнительным показателям опередивший индийца Раунака Сандхвани (5,5).
Сергей Карякин стал четвертым (5).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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