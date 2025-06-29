Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах», Карякин – 2-й

Владислав Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах».

Турнир проходит в Москве. Вчера Артемьев выиграл турнир по рапиду и сейчас идет на первом месте в общем зачете.

Оставшиеся 9 туров блица пройдут 30 июня.

«Шахматные звезды»

Блиц

После 9 туров из 18

1. Владислав Артемьев (Россия) – 7,5

2. Сергей Карякин (Россия) – 6,5

3. Валентина Гунина (Россия) – 5

4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 5

5. Евгений Томашевский (Россия) – 4,5

6. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 4,5

7. Александра Горячкина (Россия) – 3,5

8. Раунак Садхвани (Индия) – 3

9. Хоу Ифань (Китай ) – 3

10. Екатерина Лагно (Россия) – 2,5