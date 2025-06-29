Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах», Карякин – 2-й
Владислав Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах».
Турнир проходит в Москве. Вчера Артемьев выиграл турнир по рапиду и сейчас идет на первом месте в общем зачете.
Оставшиеся 9 туров блица пройдут 30 июня.
Блиц
После 9 туров из 18
1. Владислав Артемьев (Россия) – 7,5
2. Сергей Карякин (Россия) – 6,5
3. Валентина Гунина (Россия) – 5
4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 5
5. Евгений Томашевский (Россия) – 4,5
6. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 4,5
7. Александра Горячкина (Россия) – 3,5
8. Раунак Садхвани (Индия) – 3
10. Екатерина Лагно (Россия) – 2,5
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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