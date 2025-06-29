0

Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах», Карякин – 2-й

Владислав Артемьев лидирует после 9 туров блица на «Шахматных звездах».

Турнир проходит в Москве. Вчера Артемьев выиграл турнир по рапиду и сейчас идет на первом месте в общем зачете.

Оставшиеся 9 туров блица пройдут 30 июня.

«Шахматные звезды»

Блиц

После 9 туров из 18 

1. Владислав Артемьев (Россия) – 7,5

2. Сергей Карякин (Россия) – 6,5

3. Валентина Гунина (Россия) – 5

4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 5 

5. Евгений Томашевский (Россия) – 4,5

6. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 4,5

7. Александра Горячкина (Россия) – 3,5

8. Раунак Садхвани (Индия) – 3

9. Хоу Ифань (Китай) – 3

10. Екатерина Лагно (Россия) – 2,5

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoСергей Карякин
Валентина Гунина
Владислав Артемьев
logoТеймур Раджабов
logoБибисара Асаубаева
Евгений Томашевский
logoАлександра Горячкина
logoХоу Ифань
Екатерина Лагно
Шахматные звезды
Раунак Садхвани
быстрые шахматы
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Артемьев победил в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве, Карякин – 4-й
вчера, 17:03
Азиатская лига чемпионов среди клубов. Команда Дубова победила, команда Нестерова – 2-я, Airports Authority of India заняли 3-е место
624 июня, 17:31
Ян Непомнящий победил на командном чемпионате мира по блицу в составе WR Chess
115 июня, 18:48
Главные новости
Мемориал Дворковича. Сарана лидирует после седьмого тура, Цыдыпов идет 4-м, Землянский – 7-м
сегодня, 06:02
Артемьев победил в рапиде на турнире «Шахматные звезды» в Москве, Карякин – 4-й
вчера, 17:03
Непомнящий о предпоследнем месте на турнире в Узбекистане: «Ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской»
327 июня, 15:55
Российские шахматисты впервые не будут представлены в топ-10 рейтинга ФИДЕ
3727 июня, 11:48
UzChess Cup. 9-й тур. Непомнящий проиграл Вохидову и занял предпоследнее место на турнире
227 июня, 11:35
UzChess Cup. 8-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Абдусатторовым, Прагнанандха одолел Эригайси, другие результаты
26 июня, 20:00
UzChess Cup. 7-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой, Раппорт – с Эригайси, другие результаты
25 июня, 15:22
15-летний Иванников о победе над Карлсеном: «Меня столько людей поздравило, и я даже сам поверить не мог, что выиграл»
125 июня, 14:16
Александр Ткачев: «Бах – человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные»
125 июня, 11:57
UzChess Cup. 6-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Магсудлу, Прагнанандха уступил Раппорту, другие результаты
24 июня, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55